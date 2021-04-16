Зеленський: я подзвонив Путіну, але мені не відповіли

Марина Ліснічук Політика 10:18, 16.04.2021 Оновлено: 10:40, 16.04.2021

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що подавав запит на телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Проте в лідера країни-агресора його відкинули. Про це він розповів в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опублікували на сайті глави держави.

"Так, це правда. Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Попросив керівника Офісу зв’язатися (з Кремлем. – Ред.), я хотів поговорити з Путіним", – зізнався гарант.

За його словами, в адміністрації президента РФ не лише не відповіли про не/готовність до переговорів між президентами, а й заявили, мовляв, такої розмови не було.

"Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю. Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", – додав Зеленський.

Нагадаємо: прессекретарка президента Юлія Мендель уточнила, що він направив запит про переговори одразу після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Шумами в Донецькій області 26 березня. Водночас спікер глави РФ Дмитро Пєсков спробував заперечити факт звернення Зеленського до Путіна і заявив, ніби нічого про це не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше анонсувалося, що найближчим часом Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі Путіна.

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