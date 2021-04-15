Зеленський розповів президенту Фінляндії про концентрацію військ Росії на кордоні з Україною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі.

Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський поінформував свого колегу про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

"Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів із метою стримування російської агресії", – ідеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував Фінляндії за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, обговорювалася співпраця у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки двох країн.

Особливу увагу сторони приділили актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня між Нііністе і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася тривала телефонна розмова.

Президент Фінляндії заявив про свою стурбованість ситуацією з безпекою в Україні, пов'язаною з переміщенням російських військ.