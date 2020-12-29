Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
Особливий статус для тимчасово окупованих територій Донбасу діятиме ще рік – до 31 грудня 2021 року.
Текст документа, що продовжує чинність ст. 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", надруковано в парламентській газеті "Голос України", пише УНН. Він набув чинності з дня опублікування – 29 грудня.
Так до кінця 2021 року збережено можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.
Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" було ухвалено в Україні ще у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня того самого року терміном на 3 роки.
У жовтні 2017-го його дію Верховна Рада продовжила ще на рік, у жовтні 2018-го – до 31 грудня 2019-го, у грудні 2019-го – до 31 грудня 2020 року, в грудні 2020-го – до кінця 2021-го.
Серед іншого закон передбачає:
амністію для "учасників подій на території Донецької та Луганської областей";
гарантії вільного використання російської та інших мов;
особливий порядок призначення суддів і прокуратури;
економічну підтримку регіону.
Ці пункти можуть бути реалізовані тільки після проведення виборів за українським законодавством і під наглядом ОБСЄ, виведення російських військ і військової техніки та початку роботи органів місцевої влади.
Реально закон так і не запрацював.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що за продовження до кінця 2021 року дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО проголосували 304 парламентарі, 27 виступили проти.
Також, як і в попередні роки, проти виступила партія "Батьківщина". Її лідерка Юлія Тимошенко пояснила це тим, що закон, на її думку, "є створенням держави в державі" та "згодою віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого мирного процесу".