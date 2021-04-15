Ярош назвав умову, за якої Росія зможе захопити Україну

Росіяни зможуть перемогти українців у тому випадку, якщо наше суспільство буде роз'єднане.

Таку думку 15 квітня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" висловив командувач Української добровольчої армії, колишній нардеп і засновник "Правого сектору" Дмитро Ярош (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ми будемо роз'єднані – росіяни переможуть нас безумовно", – впевнений він.

Водночас Ярош сказав, що запорукою перемоги України стане тільки єдність суспільства. "Ми готові співпрацювати з цією владою, з цим військово-політичним керівництвом", – підкреслив він.

Окрім того, Ярош пояснив, що з Росією жодні компроміси неможливі доти, доки вона не забереться з української землі.

"Вони вже заволоділи Кримом, вони вже захопили частину Донецької і Луганської областей України – про які компроміси можна говорити?" – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний європейський генерал Військово-повітряних сил США Тод Волтерс сказав, що Росія може вторгнутися в Україну протягом найближчих декількох тижнів. Ризики оцінюються як низькі або середні.