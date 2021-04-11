Яременко: у Криму немає майбутнього з Росією. У Кремлі розуміють, що питання з півостровом не закрите

Керівництво Росії ніколи не цінувало життя звичайних людей, тому не варто думати, що зараз хтось у Кремлі сильно переймається долею кримчан. Їх обдурили. Крим – це територія, у якої немає майбутнього в Російській Федерації, і там про це добре знають.

Про це розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

У першій частині інтерв'ю читайте, чому незважаючи на те, що світова громадськість визнає Крим частиною української території, за межами Європи є багато країн, які не розбираються в тому, що саме відбувається в Україні.

– З ким Україні було найтяжче домовлятися в ООН, щоб зібрати голоси "за" резолюції щодо незаконної анексії Криму?

– У 2016 році нам дуже пощастило з американською делегацією на чолі з постпредом Самантою Пауер. Дуже сильна дипломатка і неймовірний друг України. Вона особисто включалася в процес лобіювання наших резолюцій, телефонувала, зустрічалась, переконувала представників інших країн.

Над самим текстом резолюції про порушення прав людини ми працювали пів року. Дуже складно було переконувати партнерів у термінології. Часто-густо від одного слова залежить дуже багато.

У 16-му році ми боролися над ключовим терміном: "Крим – тимчасово окупована територія". Хоча досі багато хто називає Крим анексованою територією. Але термін окупація передбачає зобов’язання країни-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права в Женевській конвенції.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко

Якщо ми визнаємо, що Крим є анексованим, – це означає передання суверенітету над цією територією третій країні. Тоді Росія має право здійснювати там призов, правосуддя, переселяти власне населення. Якщо це окупована територія, тоді є чіткі обмеження.

У 2016-му було ключовим переконати навіть наших партнерів записати в резолюції фразу, що "Автономна республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованою територією і Україна не визнає спробу їх анексії".

У цьому нам дуже допомагали американці. Декотрі країни намагалися отримати за це якісь переваги чи поступки від нас, а декого Росія прилякала, і вони боялися сказати, що та є країною-окупантом.

До речі, росіяни зараз намагаються так само діяти щодо Кримської платформи.

– Так, була заява, що цей саміт – посягання на територіальну цілісність Росії.

– Уявляєте, що таке в дипломатичній розмові посягання на територіальну цілісність? Це дуже серйозно.

– Можливо, це може змінитися хоча би через нинішню жорстку риторику нової американської адміністрації щодо Кремля?

– За останні роки Росія зробила для цього все. Згадаємо 2008 рік і війну в Грузії. Перед тим була Молдова, той же Карабах. Росія присутня повсюди. А після початку війни з Україною вона нарешті переконала всіх у тому, що у неї немає червоних ліній і вона готова на будь-яку підлість.

Цей факт потроху починає доходити до певних країн. Раніше навіть європейські колеги нам радили вести з росіянами діалог, домовлятися, шукати компроміси. Мене це дуже засмучувало, бо я розумів, що це так не працює. У росіян така психологія: якщо ти йдеш на компроміс…

– Це означає, що ти – слабак!

– Так, і тебе треба дотискати. Ще коли я працював в ООН, попереджував іноземних дипломатів: якщо ви підете на поступки Росії – вона дотисне вас ще більше. Так і було.

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Тому якраз зараз росіяни нарешті переконали критичну масу західних політиків у своїй неадекватності. Чим завершився останній візит Борреля в Москву? Символічними санкціями? Дуже сподіваюсь, що толерування російської поведінки завершиться, інакше наслідки важко собі уявити.

– Досі тривають дискусії – чи завезла Росія до Криму ядерну зброю. То завезли чи ні?

– Не можу сказати точно. Але якби я був на місці росіян, напевно, я б її там розміщував. Тим більше, що там є необхідна інфраструктура і вона вже приведена у належний стан.

Інструменти, зокрема розвідувального характеру, у світу є, щоб довести цей факт, але я можу поки що припускати, що це правда.

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– Точно відомо, що Росія активно переселяє на територію Криму мешканців далеких регіонів.

– Це їхня давня політика, яка використовувалась ще за часів Російської імперії, заселяючи українцями Сибір, наприклад.

За нашими оцінками, до Криму перевезено щонайменше 300 тис. осіб. У той же час росіяни намагаються максимально витиснути з окупованих територій нелояльних їм громадян. Для чого? Вони самі розуміють, що питання Криму не закрите і рано чи пізно його потрібно буде вирішувати.

І коли це станеться, вони хочуть апелювати, мовляв, у нас тут живе російське населення, яке хоче залишатися у складі Російської Федерації.

До речі, лояльних до влади вони теж розкидують по всій Росії. Особливо тих, хто у 2014-му зрадив Україну. Їх трохи потримали, а тепер переселяють по Далекому Сходу.

– Ці люди для росіян зрадники й суто ментально, вони таких дуже не поважають.

– Саме так. Багато українців, які свого часу зрадили Україну, не розуміють, що в російській ментальності вони назавжди залишаться зрадниками. Навіть ті, хто на сьогодні продовжує керувати Кримом чи сидить у Державній думі, як ця "госпожа" Поклонська. Вона – зрадниця, і вона є другосортною у Росії. До неї там ніхто і ніколи не буде ставитись так, як до росіянина.

Там прекрасно розуміють, якщо ця людина зрадила один раз, яка до неї може бути довіра? Ніякої. Поки що їх використовують, але з часом приберуть. Це абсолютно очевидні речі, і мене дивує, що люди цього не розуміють.

Тому Росія продовжуватиме політику перенаселення, але щоразу це буде все важче через проблеми з водою. Люди розумітимуть, що в Криму немає елементарних речей, і вже думатимуть, а чи потрібно воно їм узагалі?

– До того ж, а який статус у Криму нині?

– Яке майбутнє там можна будувати? Освіта, яка визнається лише в Російській Федерації? Сумнівно. Найкраща медицина? Навряд чи. Банківської системи нема, навіть Сбербанк туди не заходить, бо знає, що підпаде під санкції. Нормального сполучення теж нема. Послуги та сервіси відповідні.

Крим – це територія, у якої немає майбутнього у Російській Федерації. Так само, як немає майбутнього в Абхазії без Грузії. Кримчан обдурили, забравши у них майбутнє. І це дуже страшно. Тому ці території будуть звільнені, як і Донбас, і повернуться до конституційного поля України.

Станом на початок 2021 року в анексованому Криму висохли водосховища із питною водою

– Через різні міжнародні майданчики Росія намагається змусити Україну повернути до Криму питну воду. Опріснювати морську – неймовірні кошти. Що з водою у Криму буде далі?

– Для того, щоб побудувати опріснювальні станції, потрібно мати технологію. А де її взяти? У Росії її нема. Купити через санкції вони не зможуть. Це ж дуже серйозний інфраструктурний об’єкт, і технології для його будівництва є у не багатьох країн. Жодна із них не зможе їх продати, бо підпаде під уважне й пильне спостереження.

Що далі робитиме Росія з водою у Криму – спрогнозувати не можна. А що вона робить зі своїми проблемами? Нічого. Чекає, поки самі розсмокчуться.

– З водою хіба не складніше? Людям же не буде навіть що пити!

– Та вода, яка йшла в Крим до моменту війни, на 90% використовувалася на промислові та сільськогосподарські потреби. Але вона дозволяла підтримувати належні запаси питної води і ґрунтових вод, щоб вони не ставали солонішими. Зараз цих вод для сільського господарства нема, відповідно, все, що є, використовується на обидва фронти. Плюс збільшення військового потенціалу, відновлення баз, завезення нових контингентів, озброєння і так далі – все це теж потребує додаткової води.

Думаю, Росія максимально перенаправить всі водні ресурси для забезпечення привілейованого контингенту осіб – військових, керівництва окупаційної влади і так далі. Щодо звичайних людей, то їм уже було сказано свого часу прем’єром Медведєвим "ну, вы держитесь".

Звичайних людей у Росії ніколи не цінували, їхні життя там не варті абсолютно нічого. Не потрібно думати, що зараз хтось сильно переживає за кримчан. Переживають за водопостачання військових баз. А от чи є вода у звичайному будинку звичайного мешканця Сімферополя чи Севастополя – ну, кого це цікавить?

Люди, зокрема кримчани, мають нарешті зрозуміти, що вони не потрібні Російській Федерації. Вони для них – ніхто і ніщо. Ніколи ще у своїй історії Росія не берегла і не хвилювалася за життя власного громадянина. Результати Другої світової війни – тому приклад.

Людей гнали на забій і вбивали десятками тисяч. Чому ми вважаємо, що нащадки тих, хто це робив тоді, зараз змінилися? Це ілюзія. Росія – це страшний режим, де людське життя нічого не вартує. Ніхто там про них не піклуватиметься, як і про те, чи є їм що пити.

У першій частині інтерв'ю читайте, чому росіянам так складно зрозуміти, що Україна – незалежна держава і її суверенітет і територіальну цілісність необхідно поважати. А також про те, чому вони досі не усвідомили, що українці – не єдиний із росіянами, а окремий народ.