Відсторонена глава делегації України в ПАРЄ Ясько звинуватила "слуг" у схилянні перед Росією

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яку усунули з посади голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, заявила, що до цього їй "наполегливо радили" переглянути позицію з принципових для України питань.

Рішення про своє усунення Ясько прокоментувала у Facebook. Вона підкреслила, що воно пов'язане із серйозними розбіжностями з однопартійцями.

"Корупція і девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора. Раніше мені наполегливо радили переглянути свою думку з принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті і в ПАРЄ. Я завжди відмовлялася, і ось вам відповідь", – написала нардепка.

Вона додала, що залишається членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ, членом політгрупи ЄНП, але головування передала Марії Мезенцевій.

Ясько звинуватила колег у корупції і девальвації совісті Facebook Єлизавети Ясько

Як повідомляв OBOZREVATEL, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 11 січня обрала нову главу – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. Раніше це крісло обіймала "слуга" Єлизавета Ясько.