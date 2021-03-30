Парламент не зміг прийняти рішення про збереження в Україні зимового часу без переведення стрілок, не стаа таке рішення приймати і уряд. Питання, однак, залишився, і поки що все йде до того, що через рік літнього часу в Україні вже не буде.

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В Европе тоже считают перевод времени 2 раза в год неэффективным, бесполезным и неудобным, но на каком именно времени оставаться — зимнем или летнем, каждая страна ЕС получила право решать самостоятельно. И большинство при этом выбирают там летнее!

Среди таких собираются быть даже страны Прибалтики, у которых время и так впереди на час центральноевропейского, а при сохранении там летнего будет всегда совпадать с московским. Путина в Литве, Латвии и Эстонии, конечно, не любят не меньше, чем в Украине, но география идёт у этих стран впереди политики.

Похоже, что примет решение круглый год оставаться на своём нынешнем летнем (совпадающем с Москвой) даже Греция! А она — ещё западнее!!!

В таком случае может оказаться, что в оставшемся в "зиме" Киеве часы будут показывать меньше не только чем в Петербурге (хотя и он расположен западнее Киева), а также в Минске (западнее Винницы и Житомира), но и чем в Таллинне, Риге и Вильнюсе (хотя каждая из этих прибалтийских столиц вообще западнее Луцка), а возможно — и чем в Афинах (западнее Львова!).

Зато если Испания сохранит и зимнее, и летнее, как сейчас, то летом она будет догонять Украину — с единым временем от атлантического побережья до Донбасса.

Но если испанцы, до которых темнота доползает значительно позже, как и Солнце, всё из-за этого вынуждены делать тоже на час позже, то украинцы (причём не только на Донбассе и в Харькове, но и практически на всей территории) постепенно перейдут к тому, чтобы всё делать на час раньше, чем показывают часы,— дабы не терять и летом дневное светлое время (зимой эта потеря ещё не так ощутима), чем озабочена даже более западная Прибалтика.

Но главное для нас — лишь бы не как в Москве. Типа, это и есть независимость. Хотя на самом деле "зависимость наоборот" (как бы назло) — зависимость всё равно: решение, к которому нам остаётся просто добавить обратный знак, всё равно принимает Москва. И хоть географически Украина ближе к тому, чтобы остаться на нынешнем летнем времени (в СССР оно называлось "декретным"), всё идёт не к "вечному лету", а к "вечной зиме": лето уже застолбила за собой Москва.

Вспоминаю, как в своё время Янукович склонялся, хоть и не очень долго, к тому, чтобы и экономически, и политически сблизиться с Европой,— многие оппозиционные партии тогда в шоке стали рассказывать, как Европа плоха (хоть сейчас и не любят об этом вспоминать): раз он Европу застолбил за собой, остальным она стала не годиться; и лишь когда он вернулся к своей обычной пророссийской линии, остальные с облегчением возвратились к старой — снова за Европу — риторике. То есть главным для них тогда был не столько некий принцип, сколько тезис "лишь бы не как Янукович"; так вот, то же, по сути, но уже в отношении не промосковского президента, а самой Москвы — продолжается и сейчас.

Представим себе, что вдруг Москва перейдёт на наше зимнее время, съехав на час назад. Разве не поменяет Украина тут же — легко и сразу — своё время на бывшее московское?! И это — "независимость"???

Самое печальное, что касается сказанное не только времени. Мы поменяли даже самоназвание, когда слово "Русь", идущее от Киевской Руси, понравилось Московии и она стала Россией: мы от этого слова тут же отказались (главное — не как у них!), приняв иное самоназвание, схожее со словом "окраина". Окраина, потому что У КРАя земли тех, кто УКРАл слово "Русь", оторвав его от Киева.

Можно ли себе представить, чтоб, например, Англия отказалась от своего названия, когда в США появились Новая Англия, или переименовала Йорк, когда в США появился Нью-Йорк??? Но у нас — логика другая: пусть подавятся: раз подошло врагу — нам не годится!

Англичане, кстати, и от английского языка вряд ли бы отказались только потому, что на нём заговорили в США, Канаде и Австралии, и не стали сами себя уговаривать, что в Британии есть и другие языки, например — шотландский; мы же русский язык, рождённый в той же Киевской Руси, легко отдали опять-таки Московии (раз уж он ей понравился) — хорошо хоть Киевская Русь на языки оказалась богата.

А "родоначальниками" русского языка стали называть себя те, у кого "от рода русского" исторические бумаги подписывали те потомки варягов, которые больше тысячи лет назад именовали себя Карл, Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост и Стемид…

Логика — та же: пусть подавятся.

Причём относится это и к цельности страны! Известна цитата, приписываемая Олесю Гончару (доказано авторство или нет, но по Сети она ходит, и многим — нравится):

"Донбас — це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!

Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу — й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім’ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".

Те, кто находит в такой логике резон, вспоминают ещё главу литовских коммунистов советских времён Антанаса Снечкуса, которому и Сталин, и Хрущёв по очереди предлагали включить в состав Литвы Калининградскую область, где тогда уже жили почти только русские, но он находил поводы, чтобы отказаться, благодаря чему сохранил национальную идентичность Литвы.

Полагаю, что аналогия тут всё же неуместна: чужого (как Кёнигсберг/Калининград для Литвы) нам не надо; но и своё отдавать (только потому, что кому-то понравилось!) явно не стоит. Никто не подавится. А хоть бы кто-то и подавился: повод ли это разбрасываться своим? Под разброс попали самоназвание, язык, предлагают кусок страны, так теперь ещё и время!

Не многовато ли?

Только — чтоб назло?