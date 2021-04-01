Вакарчук більше не бере участі в партійному житті "Голосу", – Рудик

Музикант Святослав Вакарчук більше не бере участі у партійному житті "Голосу". Однак він досі залишається членом політичної партії.

Про це повідомила її глава Кіра Рудик в інтерв'ю "РБК-Україна". А виведений із політради Сергій Притула, за словами нардепки, зараз займається певною партійною роботою.

Зокрема, на запитання, наскільки у партії бракує Вакарчука, вона зазначила, що там відносяться до нього з великою любов'ю і повагою. Рудик також пояснила, чому він запропонував стати главою "Голосу" саме їй.

"Думаю, він чітко розумів, що у мене є аналогічний кейс із побудови великих систем і структур на додаток до успішного менеджерського досвіду. Тому що в бізнесі, де працювала до політики, мені вже вдалося побудувати з нуля успішний IT-стартап розумних дзвінків із тисячею працівників, який пізніше я продала компанії Amazon за мільярд доларів. Отже, з партійним будівництвом не буде проблем, логіка приблизно така", – висловила припущення нардепка.

Щодо Притули Рудик додала, що нині він подорожує регіонами, раніше працював із осередком партії на Донеччині, допомагав їм готуватися до виборів, був і на Івано-Франківщині.

Нагадаємо: Очільник фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк зізнався, що телеведучий і шоумен Сергій Притула залишив партійне керівництво, бо на минулих місцевих виборах не став представником регіонів чи депутатом фракції в парламенті та не є головою партії.

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