В "Євросолідарності" назвали умову, за якої підтримають позачергове засідання Ради

"Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, але за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань.

Як повідомила пресслужба політсили, насамперед йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами.

"Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців", – йдеться в заяві партії.

Представники "ЄС" вимагають проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.

"Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію із обслуговування Слуги N1, цей "потужний орган" має розглядати найважливіші питання", – наголосили в "Євросолідарності".

Щодо позачергового засідання парламенту, то в партії вимагають включити до нього питання про створення ТСК із розслідування державної зради під час передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера; законопроєкти "Європейської Солідарності" щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм.

"Щодо останнього, ми не наполягаємо на авторстві і готові оформити його як спільну ініціативу із "Слугами Народу"", – додали в "ЄС".

"Нарешті, логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами Постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка", – наголосили в заяві.

Водночас у партії констатували, що "вартість "прибирання" на Банковій" явно завищена, оскільки "клінінгові компанії оцінюють вартість робіт в 50-70 тисяч гривень, а далеко не в два мільйони, згідно з калькуляцією Офісу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, яка завершилася погромами – протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.