В "ЄС" зажадали вибачення за фейки про зрив Порошенком вакцинації в Україні

Команда монобільшості в українському парламенті стала другим за потужністю після російського агітпропу джерелом поширення фейків, особливо в тому, що стосується п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це заявили у пресслужбі "Європейської солідарності". Відзначається, що ще не вщухли хвилі після їхньої недільної дези про те, ніби Порошенко особисто керував розмальовуванням Офісу Президента, як "слуга"-нардеп Радуцький випустив нову "качку", ніби п’ятий Президент зірвав постачання чергової партії індійської вакцини.

Протягом години чергова брехня була спростована повідомленнями як мінімум трьох джерел: агенції Reuters, "Голосу Америки" та авторитетного індійського медіа "Хінду". Правда полягає в тому, що Індія обмежує експорт вакцин через посилення пандемії всередині країни.

В "Європейській Солідарності" висловили думку, що ті, хто поширив фейк, мали би вибачитися перед Порошенком за цинічні звинувачення. Вони не за адресою.

Влада несе відповідальність за зрив вакцинації, провал боротьби з пандемією, за смерті тисяч людей, за теперішній і майбутні карантини та локдауни – з огляду на те, що наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності і повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, – менше десятої частини.

Влітку минулого року керівництво держави мало зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд із створення вакцини і бути першими у черзі на отримання препаратів. Замість того гроші антиковідного фонду закатали у позолочений асфальт "Великого крадівництва", який нині сходить разом із талим снігом. А якби вони використовувалися за призначенням, це б дозволило вчасно законтрактувати вакцини і зробити щеплення десяткам мільйонів українців.

Так, за вакцини точиться жорстка конкуренція. Це сувора правда. Це конкуренція між президентами і главами урядів різних країн. Влада цієї конкуренції цілком передбачувано не витримала, і це гірка правда. Недарма в Україні здавна кажуть: "До булави ще треба й голови".

Майже ніхто вже не сумнівається, що, станься така біда в часи Порошенка, він винятково завдяки своєму дипломатичному хисту забезпечив би країну достатньою кількістю вакцин і захистив би українців. Зараз час списувати усе на попередників давно сплив. Настав, натомість, час відповідати винним за свою недолугу діяльність та злочинну бездіяльність.

"Європейська Солідарність" ще раз наполягла на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатна впоратися влада.