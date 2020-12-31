У Зеленського відзвітували, як коронавірус "вдарив" по Україні

В Офісі президента заявили, що навіть найпотужніші країни виявилися неготовими до пандемії COVID-19, тому загальні рішення щодо введення карантину в Україні були правильними.

Про це у своїй колонці на LIGA.net написав керівник ОПУ Андрій Єрмак. Він заявив, що робота влади в цьому напрямі не зупинялася і нині триває.

"Розрахунки вчених доводять: вдалося уникнути масштабної трагедії – без жорсткого карантину навесні та адаптивного влітку кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця року могла становити 125-145 тисяч", – висловив переконання політик.

Він зазначив, що на сьогодні у країні менша відносна смертність від коронавірусу порівняно з Британією, Францією чи Італією.

Також додав, що в Україні пандемія проявила також зворотний бік децентралізації. Зокрема, за його словами, рівень політичної відповідальності та менеджменту на місцях не завжди відповідав рівню переданих повноважень і фінансів.

"Незважаючи на світову кризу, падіння української економіки 2020 року становить майже 5%. Це точно кращий результат, ніж прогнозували нам вчені та показують багато інших країн", – зауважив глава ОПУ і навів прогнози Єврокомісії: у 2020-му економіка єврозони скоротиться на 7,8% (незважаючи на величезні економічні стимули).

Єрмак додав, що попри світову кризу Україна зберігає макроекономічну стабільність і вчасно виплачує борги. А ще, як би не критикували президентські програми "Велике будівництво", дешевого кредитування та інші заходи підтримки економіки, саме вони "допомогли пом’якшити економічне падіння" за пандемії.

OBOZREVATEL зібрав найгучніші обіцянки влади, які так і не вдалося виконати нинішнього року – зокрема, щодо закінчення війни та зниження тарифів. Про них читайте у матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у країнах Європи почали масово вводити локдаун напередодні новорічно-різдвяних свят. За кордоном розуміють, що це необхідні заходи для стримування пандемії COVID-19, а влада України не усвідомлює цього.