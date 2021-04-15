У Туреччині заявили, що однаково ставляться до України й Росії

Туреччина однаково зацікавлена в хороших відносинах як з Україною, так і з Росією. Тому вона сподівається на мирне врегулювання конфлікту між двома країнами.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише NTV. Дипломат підкреслив, що позиція його країни в цьому плані незмінна.

"Якщо є бажання, Чорне море можна перетворити на море миру. Ми підтримуємо це. Зараз напруженість між Україною й Росією перешкоджає цьому", – сказав він.

"Відносини Туреччини як з Росією, так і з Україною прекрасні. У нас однакова пропозиція до двох країн щодо врегулювання проблеми мирним шляхом. Позиція Туреччини зрозуміла. Ми будемо раді пом'якшенню", – додав Чавушоглу.

Нагадаємо, президенти України і Туреччини, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган, 10 квітня провели переговори, під час яких турецький лідер запевнив, що його країна не визнаватиме окупований Крим російським. Крім того, сторони обговорили ескалацію на сході й питання стратегічного партнерства.

Показово, що Ердоган підтримав намір України найближчим часом отримати план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні зустрічі із Зеленським Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.