У "Голосі" озвучили найкращий варіант відповіді влади на протести під ОП

У партії "Голос" виступили проти позачергового засідання Верховної Ради через протести під Офісом президента. Там назвали реформу судової системи найкращою відповіддю, яку влада може дати зневіреним громадянам та міжнародним партнерам.

Про це заявив народний депутат,голова фракції "Голосу" у Верховній Раді Ярослав Железняк. За його словами, люди вийшли під ОП, оскільки не бачать справедливості, передає пресслужба політсили.

"Чому під ОП вийшли люди? Перше – вони не бачать справедливості. Вимога щодо судової реформи – це справедлива вимога. Друге. Через те, що люди не бачать справедливості по відношенню до конкретних особистостей. Хтось прийшов за Стерненка, хтось за Ріфмастера. І третє. Через те, що відсутня реакція. Це ж не перший мітинг", – сказав він.

Політик наголосив, що вважає величезною помилкою скликання позачергового засідання, тільки щоб "дати оцінку" акції на підтримку Стерненка. Натомість влада має підняти питання судової реформи.

"Аналогічні рішення пропонують і МВФ, і міжнародні експерти, і ті ж посли, а також велика кількість українських експертів, які справді хочуть змінити цю судову систему. Взяти їх в роботу – ось це і буде достойна відповідь на вимогу людей, яка вже виливається на вулиці. Бо ігнорувати, засуджувати, перекидати відповідальність і, тим більше, намагатися далі змінити фокус з сутності на форму – і, я боюся, ми не отримаємо того, чого хочемо. А те, чого ми хочемо, – це краща країна", – заявив Железняк.