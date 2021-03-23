У ЄС засудили указ Путіна про "заборону" українцям володіти землею у Криму

У Європейському Союзі не визнали указу російського президента Володимира Путіна про "заборону" українцям володіти землею в тимчасово окупованому Криму.

Категоричну позицію західні партнери нашої держави озвучили у заяві представництва закордонних справ та політики безпеки Європейської служби зовнішніх зв'язків. Її текст оприлюднили на офіційному сайті ЄС.

Так, у ній ідеться про засудження указу Путіна, який передбачає додавання більшої частини Криму та Севастополя до списку "прикордонних територій" Російської Федерації, на яких неросійські громадяни не мають права володіти землею. "Документ" окупантів було ухвалено ще у 2020 році, але набув чинності він лише 20 березня.

"Європейський Союз не визнає незаконної окупації Кримського півострова Росією, яка є явним порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає цього указу і вважає набуття ним чинності черговою спробою примусової інтеграції незаконно окупованого півострова до Росії", – вказано у заяві.

Європейські політики, наголосили, що Крим входить до складу України, й додали, що путінський указ є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до введення російського громадянства на півострові.

"Це призвело до свавільного позбавлення власності. ЄС закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Ми непохитно підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів й вітаємо дипломатичні зусилля України, що мають на меті їхнє відновлення", – наголосили євродипломати.

Крім того, вони попередили, що ЄС продовжить застосовувати свою політику невизнання незаконної окупації Кримського півострова, зокрема способом запровадження обмежувальних заходів.

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