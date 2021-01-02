Туреччина знову відмовилася визнавати Крим російським

Туреччина ніколи не визнає окупований Крим російським і бажає його повернення до України.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлут Чавушоглу, пише The Eurasian Times. Водночас він наголосив на тому, що взаємовідносини між Анкарою та Москвою "розвиваються позитивно".

"Ми підтвердили у Сочі, що наша позиція стосовно півострова не зміниться", – сказав він.

Раніше очільник МЗС Туреччини заявляв, що його країна "бажає підтримати повернення Криму до України".

Перед цим Чавушоглу зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, пише видання.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, питання Криму – "одна з серйозних розбіжностей" між Анкарою та Москвою.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Туреччина очолила сили швидкого реагування НАТО: вони були створені у 2015 році після окупації Криму Російською Федерацією.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 1 січня головуючою країною в ОБСЄ терміном на один рік стала Швеція. Міністр закордонних справ цієї Анн Лінде заявила, що Україна буде серед пріоритетних завдань організації, згадавши про Донбас і Крим.