Турчинов: ганебно та принизливо замість того, щоб звільняти рідну землю, відводити війська

Відводити війська та обговорювати "інспектування" наших позицій із терористами замість того, щоб захищати українські території, ганебно та принизливо.

Про це заявив екссекретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов, відреагувавши на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського виданню "TIME", зазначивши, що деякі висловлювання очільника держави його здивували, повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність".

Турчинов нагадав, що в 2014 році було звільнено 2/3 Донбасу, а після 2015-го Україна використовувала тактику покрокового наступу, за кожної можливості звільняючи хоча б невеличкий населений пункт, або просуваючи наскільки можливо вперед свої позиції.

"Росію дуже дратувала ця тактика, яку вони назвали “повзучим наступом”", – зауважив екссекретар РНБО.

"Так, на війні дійсно бувають втрати, особливо коли звільняєш зі зброєю в руках свою землю. Але більш болючі і невиправдані втрати, коли наші військові, обмежені заборонами адекватно реагувати на провокації ворога, стають мішенями, які розстрілюють російські снайпери та вбиває ворожа артилерія", – наголосив він.

Турчинов акцентував, що з нового року під час так званого перемир’я Україна понесла втрат значно більше, ніж звільняючи будь-який населений пункт.

"Ганебно та принизливо замість того, щоб звільняти рідну землю, – відводити війська та обговорювати "інспектування" наших позицій терористами і російськими найманцями", – впевнений він.

Крім того, ганебним він назвав і зрив держоборонзамовлення та заморожування грошового забезпечення військовим, які щодня ризикують своїм життям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час поїздки на передову зони ООС президент України Володимир Зеленський заявив, що збройне вторгнення РФ на територію України є реальною загрозою, однак наша країна готова до цього, як і сторона-агресор.