Трампу створять власну соціальну мережу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
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Дональду Трампу створять власну соціальну мережу

Для колишнього президента США Дональда Трампа створять власну соціальну мережу, щоб повернути його присутність в інтернеті.

Про це повідомив старший радник ексголови Білого дому Джейсон Міллер, пише Fox News. Він уточнив, що медіаплатформа буде готова через два-три місяці.

"Я думаю, що вона стане найкрутішою, вона повністю змінить правила гри, і всі будуть чекати і дивитися, що ж робить Трамп", – сказав Міллер.

Він спрогнозував, що соціальна мережа приверне "десятки мільйонів людей". Інших подробиць проєкту Міллер розкривати не став.

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