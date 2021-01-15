Тимошенко здатна забезпечити справедливі тарифи, – експерт

Лідерка партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко знає, що робити, і на відміну від нинішнього уряду не боїться ухвалювати непопулярні, однак ефективні, рішення в інтересах людей.

Таку думку в ефірі UKRLIFE.TV озвучив політтехнолог Андрій Золотарьов. За його словами, на зміну тренду дворічної давнини на позасистемних політиків, на кшталт Зеленського, зараз посилюється запит на професіоналізм і вміння навести елементарний порядок. Саме цим пояснюється зростання рейтингу "Батьківщини" Тимошенко майже на третину.

"Електоральне ядро "Батьківщини" чутливе до тарифної проблеми, тож Тимошенко не пройде повз цю тему. Що робити – вона знає. І на відміну від президентської команди, не зволікатиме та не злякається непопулярних кроків для розв’язання проблеми. Ситуація з тарифами – це карт-бланш для Тимошенко", – вважає експерт.

Він переконаний, що українське суспільство чекає на серйозні кадрові рішення від президента Зеленського.

"Перестановки кадрів у Кабміні не врятують, потрібна повна відставка уряду Шмигаля або видалення найбільш одіозних персон. У Зеленського є тиждень-два, щоб ухвалити рішення, затягне – собі дорожче, до кінця місяця матиме "тарифний майдан", – зауважив Золотарьов.

Нагадаємо, Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини", дозволить знизити тарифи втричі.