Тимошенко закликала місцевих депутатів вимагати від Кабміну негайного зниження ціни на газ

Ситуація щодо необдуманого підвищення владою тарифів на газ і тепло, яка вже викликала збурення людей по всій країні, – критична й вимагає негайних рішень. "Батьківщина" пропонує швидкий та ефективний план розв’язання кризи й закликає місцеві ради по всій країні вимагати від центральної влади його втілення.

Про це йдеться в дописі голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко на її Facebook-сторінці, передає пресслужба партії.

"Досить експериментів! Я закликаю депутатів партії "Батьківщина" по всій країні, а також представників інших сил, яким небайдужий добробут українських родин, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду ухвалення рішення про спрямування на потреби населення газу з наших підземних сховищ за ціною закупівлі. Це дасть змогу миттєво зменшити тарифи втричі", – наголосила Юлія Тимошенко.

Політикиня скептично оцінила здатність парламентсько-урядової більшості підготувати план антикризових заходів задля розв'язання ними ж самими створеної кризи через підвищення тарифів.

"Будьмо відверті: хтось реально вірить, що люди, не здатні прорахувати наслідки своїх же постанов, зуміють вигадати якийсь антикризовий план? Вони – справжні майстри створювати проблеми, а от розв’язати бодай одну сьогоднішньому Кабміну не вдалося ще жодного разу. У кращому разі – просто тягтимуть час, у гіршому – знайдуться спритники й, скориставшись ситуацією, створять чергову корупційну схему", – застерегла голова "Батьківщини".

Вона закликала владу припинити нарешті знущатися з людей, а місцеві ради – вимагати від уряду забезпечити українців газом за ціною, не вищою, аніж та, за якою газ купував державний монополіст.

"Знизити ціну на газ і комунальні тарифи в кілька разів не тільки можна, а й треба. До того ж негайно", – наголосила Тимошенко.

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