Стверджую, що Голдман, за допомогою Радуцького, проводить вакцинацію українським чиновникам і бізнесменам

Михайло Бродський Політика 15:48, 7.01.2021 Оновлено: 15:56, 7.01.2021

Продовжую стверджувати, що Роман Голдман (клініка "Меділенд") проводить вакцинацію, вакциною Pfizer, українським чиновникам і бізнесменам за 2500 євро.

Допомагає йому глава комітету парламенту з питань охорони здоров'я – Михайло Радуцький. Це моя відповідь на текст BBC. Якщо не вивезли з Ізраїлю, тоді це підробка.

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