На протяжении последних дней из оккупированного Россией Крыма не перестают поступать тревожные новости о дефиците пресной воды. Так, по информации главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, за новогодние праздники крымским властям поступили более 700 обращений и жалоб из-за отсутствия или плохого качества воды, нарушения графика ее подачи и утечек.

Как известно, в Симферополе, Ялте, Бахчисарае вода подается по графику уже давно. С нового года к ним присоединились Алушта и Евпатория.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра, После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища.

Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки, а русла рек по-прежнему оставались пересохшими.

Так, пересыхание верховий реки Альма продолжается уже 150 дней, а реки Черная - 141 день. Эти две стекающие с гор реки питают Партизанское и Чернореченское водохранилища, снабжающие питьевой водой самые большие города полуострова - Симферополь и Севастополь. По данным многолетних наблюдений, река Альма последний раз пересыхала в это время года в 1998 году, а река Черная - в 1985 и 2010 годах. Также пересохшими остаются горные реки в окрестностях Алушты, Феодосии и Судака.

В декабре, по данным Госкомводхоза Крыма, запас влаги в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, сократился до 4,5 миллиона кубометров и составил всего около шести процентов от их проектного объема. К концу декабря общий объем запаса во всех водохранилищах Крыма сократился до 31,3 миллиона кубометров, что меньше объема одного Партизанского водохранилища. При этом 5 января в Крыму побит абсолютный температурный рекорд 1931 года. В этот день воздух на полуострове прогрелся до 17,6 градуса. 90 лет назад этот в этот день в Крыму было 14,4 градуса Цельсия [https://rg.ru/2021/01/08/reg-ufo/zapas-vody-v-krymu-stal-menshe-obema-odnogo-vodohranilishcha.html]/

Подобная ситуация в оккупированном Крыму обязывает украинское руководство готовиться к усилению давления со стороны Кремля с целью заставить его возобновить поставки днепровской воды на полуостров для избегания экологической катастрофы.

Но вместо того, чтобы продумывать возможные сценарии развития ситуации со стороны Кремля и просчитывать риски нападения РФ со стороны Крыма для прорыва дамбы в Херсонской области, президент Зеленский, отвечая на вопрос журналистов издания "Фокус" в конце прошлого года, реагирует как наивный ребенок: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает"[https://focus.ua/politics/470246-visokosniy-rik-volodimira-zelenskogo].

Напомню читателям, что на своей итоговой пресс-конференции в декабре 2020-го года президент РФ признал серьезность проблемы недостатка пресной воды в Крыму. А также то, что технология опреснения морской воды, о которой так много говорили и писали в российских СМИ, а крымское руководство представляло ее как панацею от всех бед, таковой не является в силу экономической нерентабельности.

Во время своей пресс-конференции Путин также заявил, что якобы уже были найдены огромные ресурсы пресной воды под Азовским морем. И что в ближайшее время, благодаря технологическим инновациям по ее добыче, проблема недостатка пресной воды в Крыму будет решена. Однако подобные заявления напомнили мне демонстрацию президентом РФ отрывков из турецких мультиков про ракеты с ядерным реактором накануне выборов в 2018 году, преодолевающие американскую ПРО и падающие на Флориду.

Поэтому, учитывая истощенность водных ресурсов степного Крыма, грозящей экологической катастрофой, отсутствием времени и финансовых ресурсов на ее решение, наиболее вероятными мне видятся следующие варианты действий со стороны Кремля.

Первый и наиболее вероятный сценарий - это усиление давления на украинское руководство с целью возобновления подачи днепровской воды в Крым. В обмен на это руководство Кремля может пообещать не только высокую цену за воду, но и определенные уступки по очередности выполнения Минских соглашений, а также возможности начала обсуждения их адаптации к реалиям 2021 года. Обещать, как мы все прекрасно знаем, "не значит жениться".

Как мы помним, вопрос о возобновлении поставок днепровской воды в Крым уже неоднократно вбрасывался в украинское информационное пространство сразу после победы Зеленского на выборах в 2019 году. Но после резкой реакции наиболее активной части общества и угрозы массовых протестов от ее реализации отказывались.

Если же украинское руководство по-прежнему будет сохранять в этом вопросе жёсткую позицию, возможно усиление давления уже военным путём. А именно, возобновление активных боевых действий на Донбассе оккупационными войсками РФ. Ведь сохранение даже шаткого перемирия на линии соприкосновения является едва ли не единственным достижением президента Зеленского за полтора года на своем посту, которым он крайне дорожит. И это прекрасно понимают в Кремле. Особенно на фоне снижения рейтинга лично Зеленского, не говоря уже о его партии, что наглядно демонстрируют все соцопросы, начиная с осени прошлого года и до сегодняшнего дня.

Второй сценарий, который не исключает, а дополняет первый – это усиление политической дестабилизации в Украине с целью проведения досрочных парламентских выборов. Ведь не секрет, что в Украине есть политические силы, представленные в парламенте, готовые не только беспрекословно выполнить Минские соглашения по Кремлевскому сценарию, но и возобновить подачу пресной воды в Крым хоть завтра.

И если/когда соцопросы будут показывать достаточную поддержку пророссийских сил для формирования новой коалиции и правительства, которое и принимает подобные решения, то приоритет будет отдан именно этому варианту. И ухудшение экономической и эпидемиологической ситуации в стране, наравне с проведением активной информационной кампании на аффилированных с кумом президента РФ телеканалах будет этому только способствовать.

Фактически этот сценарий был запущен буквально в первый же день после оглашения провальных для "Слуг" результатов местных выборов. Речь идет о т.н. "Конституционном кризисе", инициированном с подачи депутатов от ОПЗЖ и подконтрольных олигарху Коломойскому депутатских групп в Верховной Раде.

Его конечной целью является не только обнуление антикоррупционной инфраструктуры и ликвидация НАБУ, но и провоцирование самого Зеленского на действия, противоречащие Конституции Украины. И этот сценарий по-прежнему разыгрывается, пока глава Конституционного суда Тупицкий нежится на солнце и снимает королевскую виллу в Дубае. То есть чувствует себя более чем уверенно, не смотря на все заявления Зеленского о необходимости его отставки.

Третий, наиболее жесткий сценарий – это прямая военная агрессия РФ в Херсонской области со стороны Крыма с целью уничтожения дамбы, блокирующей поставку днепровской воды в Крым. Не смотря на недавние заявления генералов украинской разведки о его вероятности, его я считаю наиболее маловероятным. По крайней мере, в ближайшее время и до тех пор, пока первые два сценария являются реальными для достижения поставленных целей.

Особенно после победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США. Ведь угроза введения полномасштабных санкций со стороны США и ЕС является сдерживающим фактором еще с 2014 года после крушения малазийского "Боинга".

Тем более в условиях надвигающейся второй волны коронакризиса, начала введения новых локдаунов, а значит и вероятности резкого падения цен на нефть. Необходимо учитывать, что экономическая ситуация и внешние условия слишком сильно изменились для РФ с 2014 года. И перспективы в 2021 году в условиях волатильности цен на энергоресурсы для РФ отнюдь не выглядят радужными на фоне: а) отчетов убыточности по итогам 2020-го его газового монополиста "Газпрома"; б) введения в эксплуатацию нового газопровода по поставкам газа из Азербайджана в южные страны ЕС; в) новых санкций против "Северного потока -2" после принятия оборонного бюджета США, которые как минимум отодвигают сроки его достройки и введения в эксплуатацию г) начала падения цен на нефть после объявления жестких локдаунов Германии и Великобритании.

Ну а риски повторения Армагеддона для цен на нефть образца апреля 2020-го, когда российскую нефть отказывались покупать даже по цене 4 дол. за баррель в случае введения локдаунов во всех странах ЕС и наиболее развитых экономиках Азии, делают этот сценарий практически нереальным. После победы Байдена вариант введения нового локдауна в США также является вполне вероятным, если процесс вакцинации не будет достаточно быстрым и эффективным.

Потому как Крым, согласно Конституции РФ, является неотъемлемой частью России и никаких "ополченцев" и добровольцев, как рассказывал Путин в 2014-м, там уже нет.

Однако это не значит, что украинскому руководству не стоит готовиться к худшему сценарию развития событий и укреплять обороноспособность страны, особенно на границе с РФ и оккупированном КрымомРФ.

Тем более что варианта с диверсией и подрывом дамбы, которую можно списать на экстремистов и диверсантов никто не отменял. И этот вариант уже давно озвучивается наиболее одиозными спикерами российского агитпрома в пропагандистских ток-шоу.

И, как известно, уже давно является аксиомой выражение: "Что у Путина в голове, то у Жириновского на языке".