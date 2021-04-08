США відповідатимуть санкціями на ворожі дії Росії – ЗМІ

В адміністрації президента США відповідатимуть санкціями на ворожі дії з боку Росії. Там заявили, що зібрали необхідні докази.

Про це в середу, 7 квітня, повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в Білому домі. Серед ворожих дій Росії – втручання в президентські вибори в США і хакерська атака Sunburst.

Можливі кроки США можуть включати санкції і висилку російських дипломатів і шпигунів у США, що працюють під дипломатичним прикриттям. За словами одного з джерел агентства, відповідні кроки будуть складатися з комбінації різних елементів, включаючи санкції проти людей із найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Мін'юсті США підписали два пакети санкцій, спрямовані проти будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2". Остаточне рішення щодо обмежень буде ухвалювати американський глава Джо Байден.