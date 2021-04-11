США попередили Росію про наслідки в разі продовження агресії проти України

Після інформації про нарощування російських військ уздовж українського кордону адміністрація президента США Джо Байдена попереджає про реакцію в разі агресії РФ щодо України.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу NBC. Він висловив занепокоєння щодо дій Росії.

"Президент Байден дуже чітко висловився про це. Якщо Росія буде діяти нерозважливо або агресивно, будуть наслідки", – сказав Блінкен.

Він додав, що уздовж кордону зараз зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли після 2014 року.

"У зв'язку з цим Вашингтон знаходиться в дуже тісному контакті і тісній координації з європейськими союзниками і партнерами, всі з яких розділяють ці побоювання", – додав він.

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