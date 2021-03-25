На сайті Міністерства освіти і науки України з`явилося повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук Народного депутата Іллі Киви.

Знаний фахівець у сфері спілкування ненормативною лексикою із журналістами та представниками громадянського суспільства, депутат із партії кума Путіна Медведчука Ілля Кива підготував до захисту дисертацію про "громадянське суспільство" і стає вченим у галузі державного управління!

Не знаю, чи встиг прочитати свою дисертацію цей "вчений депутат", але "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності" він аналізує не на прикладі любих політичних режимів Путіна і Лукашенка, а на прикладі… країн ненависного Європейського Союзу!

Як бачимо, фанат російського світу виявився науковим дослідником європейських інститутів та традицій.

Якось невдобно вийшло.

П.С. Не здивуюся, що такий єврооптимізм дисертаційного дослідження Киви може спричинить його вихід із партії фанатів Путіна та перехід у більш світоглядно близькі проєвропейські партії?!