Ситуацію на фронті та катастрофу з коронавірусом треба негайно розглянути на РНБО – "ЄС"

Загибель протягом лише останньої доби чотирьох українських воїнів-героїв і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації росіян слід негайно розглянути на Раді національної безпеки й оборони України. Влада має пояснити суспільству, який у неї план.

Як заявили в "Європейській Солідарності", крім ситуації на фронті, партія вимагає розглянути на РНБО і катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Ці ж найважливіші питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу президента, мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. В центрі уваги має бути захист людей від викликів та загроз.

Водночас лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. Він подякував китайській стороні за вияв солідарності шляхом постачання першої партії китайської вакцини до України та закликав китайську сторону продовжити постачання в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня російські терористи на сході України влаштували мінометний обстріл, унаслідок чого загинуло четверо воїнів ЗСУ, ще двоє зазнали поранень. Ворог відкрив прицільний вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів