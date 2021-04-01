Санкції проти Януковича і цифрові паспорти: в Зеленського зняли нове відео з підсумками березня

У четвер, 1 квітня, в Офісі президента України Володимира Зеленського підбили підсумки роботи за березень 2021 року.

Відеоролик з основними тезами та досягненнями місяця, який минув, було опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Розпочався березень із презентації трирічної стратегії судової реформи в Україні. Глава держави зазначив, що вона стане каталізатором вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

2 березня Володимир Зеленський разом із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розпочав візит на Донбас. Там український гарант отримав щеплення проти коронавірусу разом із військовими.

Вже у Києві він та Мішель обговорили ситуацію в Криму та на Донбасі, санкції Європи проти Росії та україно-європейську співпрацю.

Керівник ОП Андрій Єрмак, спілкуючись із міжнародними експертами, наголосив на тому, що членство в ЄС та НАТО є ключовою метою нашої держави.

Президент анонсував створення центру протидії дезінформації на відкритті Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм". Рішення про його запуск підтримала РНБО.

З візитом до України прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він виступив із трибуни Верховної Ради, звернувшись українською мовою, було підписано низку двосторонніх документів.

Було розглянуто нову модель розмитнення авто, земельні відносини та доступність безготівкових розрахунків.

Рішенням РНБО 19 березня було запроваджено санкції проти Віктора Януковича, колишніх високопосадовців та низки компаній, чия діяльність шкодила Україні.

Володимир Зеленський анонсував введення економічного паспорта. Як буде працювати нововведення президента і про які суми йтиметься, читайте в нашому матеріалі.

20 березня відбулася акція протесту на підтримку засудженого Сергія Стерненка під Офісом президента, яку охрестили "погромами на Банковій".

Президент Володимир Зеленський 22 березня підписав закон №1150-ІХ "Про Бюро економічної безпеки України". Також стало відомо, що підприємці й найняті співробітники, які втратили дохід через посилення карантину, можуть отримати компенсації в розмірі від 8 тис. грн.

Глава держави скасував укази про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Україна першою у світі ввела цифрові паспорти – народні депутати підтримали за основу і в цілому законопроєкт №4355.

Верховна Рада ухвалила постанову з вимогою до Росії припинити бойові дії на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ №130/2021, який регламентує засади розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. Крім того, лідер створив спеціальний орган, котрий опікуватиметься цими питаннями.