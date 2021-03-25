Санкції проти компаній, які багато хто пов'язує з Фуксом, ввели в дію. Указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 березня, своїм указом ввів у дії санкції Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) проти низки компаній, які багато хто пов'язує з бізнесменом Павлом Фуксом, запроваджені минулої п'ятниці, 19 березня.

Указ №123/2021 набуває чинності з дня його опублікування. Його текст було викладено на сайті Офісу президента України. Контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на її секретаря Олексія Данілова.

Санкції проти всіх 19 компаній є безстроковими. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів фірм за межі України та обмеження або часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

В указі також йдеться про зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, а також ліцензій та інших дозволів.

Документ, підписаний Зеленським, передбачає повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, заборону видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, йдеться про максимальні обмежувальні заходи щодо компаній "Гео Коннект", "Глобал гео інвест", "Транс Сет Гео", "Геопост", "Гео Вертикаль", "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бестоілкомпані", "Надрапростір" , "Інфогеотренд", "Еджинмарка", "Екогазальянс", "Епівал Енерджі", "Профіннафт" і "Бест Гео Тех".

Колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив у Telegram, що зазначені компанії входять у групу, яка належить бізнесмену Павлу Фуксу. Вони мають дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних площ на Полтавщині, що раніше належали компанії "Голден Деррік".

Детальніше про те, чому ці компанії пов'язують із Фуксом, ви можете дізнатися в нашому матеріалі.

Раніше OBOZREVATEL писав про такі гучні схеми Фукса:

Про те, як компанія з його сфери впливу заднім числом вимагала у Київського метрополітену штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд грн.

Про те, як нафтогазовий бізнес оточення експрезидента-утікача Віктора Януковича опинився в руках Фукса, держкомпанія "Надра України" фактично віддала олігархові родовища, а він почав монополізувати всю галузь.