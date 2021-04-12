У Кремлі вирішили ще раз пограти з сірниками, сидячи на бочці з порохом, мало їм криз, починаючи з Карибської в 1962 році. Тоді СРСР вимушено дав задній хід, а ще через 28 років начисто програв Заходу в холодній війні, віддавши не тільки НДР і Північний В'єтнам, але і ліквідувавши свої бази по всьому світу.

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Этой "бочкой с порохом" является отнюдь не ядерное оружие, имеющееся у армии России, а ее тотальная экономическая зависимость от Запада. Не знаю, кому соловьевы и его гости в лице "великого геополитика" и представителя террористов ДНР, рассказывают басни о применении тактического ядерного оружия или его демонстрации где-нибудь в Тихом океана, только все рассчитано явно не на умных людей. Москва совершено отчетливо понимает: если в какой-то точке планеты (не говоря уже об Украине) на поверхности рванет хотя бы один ядерный заряд России, то за этим последует сразу и без предупреждения: отключение России от всех платежных систем, включая SWIFT, эмбарго на покупку у России энергоресурсов и полезных ископаемых, а также любых товаров. В Россию перестанут поступать запчасти не только для Мерседесев, но и на все, что импортировано из стран Запада. Экономика России прекратит свое существование через год без какой-либо ядерной войны и вместе с ней прекратит свое существование и сама Россия.

Все, происходящее сегодня у границ Украины, это чистый воды блеф и шантаж несуществующей мощью. Кому это нужно показывать? Прежде всего своему народу, который живет с каждым годом все хуже и хуже. Без внешнего врага, бедственное положение российской экономики объяснить невозможно. Зачем России и Путину нужна война с Украиной?, разъяснялось ранее – Кремль не может себе позволить, чтобы в результате революции в соседней славянской стране сбрасывали президента, после чего экономика страны начала развиваться. Сегодня очень большие силы и средства Украины тратятся на войну и армию, отнимая их у реального сектора экономики. Этим Кремль убивает двух зайцев – отвлекает внимание своего народа на искусственно созданного им внешнего врага и забирает в Украине немало ресурсов на вынужденную милитаризацию. Все это не может длиться вечно и шансов у России "дойти" не только до Киеве, но даже до Харькова у России нет никаких.

Есть очень большие сомнения относительно возможности масштабного вторжения войск России на территорию Украины. Тем не менее, страны Европы, да и Соединенные Штаты должны четко понимать, что Украина остается ядерной державой, несмотря на отсутствие у нее ядерного оружия. На ее территории располагаются 4 атомных станции, две из которых находятся вблизи потенциальных боевых действий ВС РФ или ее сателлита ОРДЛО – в Запорожье и Кривом Роге. Если случайно какой-нибудь Искандер залетит на этот объект, то достанется не только Украине, но и всей Европе вместе с Америкой. Второй Чернобыль может оказаться намного бедственнее первого. Куда в таком случае "рванут" беженцы из Европы? Понятно дело – не на Дальний Восток России или в Африку, а в Северную Америку. Вот почему войска НАТО должны не просто наблюдать за обезьяной с гранатой, но и непосредственно находится на границе с ОРДЛО и расположить свои ПВО вблизи этих атомных станций Украины. Это их прямя обязанность защищать свои страны от любых неожиданностей, связанных с психическим расстройством обитателей Кремля.

Пока у Белого дома задачей номер один является решение проблемы здравоохранения населения Соединенных Штатов и ликвидации пандемии covid-19, после чего параллельно с восстановлением потерь в своей экономике они возьмутся и за "хулигана из подворотни", засевшем в Кремле. Гонка вооружений похоронила Советский Союз. Это благополучно все забыли. История никого ничему не учит. Все повторится для России один к одному. Соревноваться России со странами НАТО в вооружении, это как разговор с легкоатлетом по прыжкам в высоту, который может преодолеть планку лишь на высоте 170 см: "Ты может прыгнуть на 2 метра?". "Могу!". А почему не прыгаешь?". "Не хочу!".