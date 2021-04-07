Резніков: Росія заганяє себе в пастку загостренням на Донбасі

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що останні дії Росії – провокації на рівні ТКГ, ескалація на Донбасі і навіть "злив" журналістам "кластерних планів" – це частина однієї тактики дій.

Однак цим, переконаний він, росіяни самі заганяють себе у пастку. Такою думкою чиновник поділився в коментарі "РБК-Україна".

Зокрема, Резніков зазначив, що стягуванням військ до кордону з Україною та загостренням ситуації на сході України РФ хоче привернути до себе увагу, щоб з нею почали рахуватися і розмовляти на світовому рівні. Так Кремль прагне посилити свої переговорні позиції.

"Я допускаю, що ми бачимо "посилення переговорної позиції" з боку росіян, до того ж навіть не на рівні "нормандського формату", а на світовому – щоб на них звернули увагу, почали рахуватися і розмовляти", – пояснив він.

Водночас міністр не відкидає і "ексцес виконавця", коли команду з Кремля його проксі-сили на Донбасі сприймають занадто буквально, що дійсно може вилитися в серйозне загострення на фронті.

Резніков наголошує, що останні дії РФ є частиною однієї тактики, яка може завести країну-агресора у власну пастку.

"Адже з одного боку вони вже восьмий рік повторюють, що не є учасниками конфлікту на Донбасі. З іншого – поточною ескалацією та зосередженням своїх військових на кордоні з Україною – показують, що саме з Москвою треба про щось розмовляти", – підсумував міністр.

Зауважимо: представник американського Держдепартаменту Нед Прайс розповів, що вищі посадові особи адміністрації президента США постійно на контакті з колегами по НАТО й Україною через ескалацію конфлікту на Донбасі.

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