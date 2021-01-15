Разумков зізнався, чому не голосував за призначення Вітренка міністром

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Разумков зізнався, чому не голосував за призначення Вітренка міністром

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не голосував за призначення Юрія Вітренка віце-прем'єр-міністром і міністром енергетики бо не згоден з отриманням останнім багатотисячної виплати.

Про це спікер парламенту розповів в інтерв'ю "Фокусу". Політик зазначив, що не зовсім правильно з точки зору моралі вимагати 4 млн доларів премії, яку Вітренко повинен отримати за виграну справу "Нафтогазу" проти російського "Газпрому".

"Коли ти працюєш в бізнесі, то можеш заробляти скільки завгодно і скільки дозволено законом. Але якщо ти працюєш на державу, то, м'яко кажучи, не зовсім коректно з морально-етичної точки зору вимагати у держави ці кошти в умовах пандемії. Я зараз висловлюю свою позицію, і, думаю, Вітренко її зрозумів, хоча, можливо, і не згоден з нею. Але це моя позиція, і я буду її дотримуватися", – пояснив Разумков.

Політик зазначив, що зараз в Україні в умови пандемії COVID-19 важка економічна ситуація.

"Ми шукаємо гроші для вчителів, медиків та інших категорій населення, які потребують нашої підтримки, тому повинні бути деякі внутрішні обмеження щодо того, що ми можемо робити, а що не повинні", – підкреслив нардеп.

Разумков додав, що при повторному голосуванні за кандидатуру Вітренка також не підтримає його.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР провалила призначення Юрія Вітренка віце прем'єр-міністром – міністром енергетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії.

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