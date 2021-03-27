Разумков затвердив дату позачергового засідання Ради: що розглянуть

Юрій Сергієнко Політика 18:19, 27.03.2021 Оновлено: 18:31, 27.03.2021

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 30 березня, яке серед іншого буде присвячено погромів на Банковій і виборів мера Харкова.

Про це повідомляється на сайті парламенту. Також там оприлюднена порядок денний, який розглянуть народні депутати.

Так, на засіданні повинні:

  • заслухати інформацію голови Служби безпеки Івана Баканова, голови Національної поліції Ігоря Клименка, виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачева про події біля Офісу президента 20 березня;

  • розглянути проєкт постанови Верховної Ради про засудження погромів на Банковій (№ 5295);

  • розглянути проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Колихаєва (№ 44470) та нардепа Олександра Скічка (№ 5012);

  • розглянути проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова (№ 5292);

  • розглянути проєкт постанови про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (№ 5291).

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.

Поліція оголосила підозру шістьом учасникам мітингу на Банковій у Києві, під час якого сталися погроми. Також двом з них вже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешт

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