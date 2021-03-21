Путін назвав окупацію Криму головною віхою РФ за останні 20 років

Відновлення Росії як єдиної централізованої держави стало головною віхою для глави Кремля Володимира Путіна. Приєднання Криму до РФ – теж входить у це поняття.

Про це російський президент заявив в ефірі телеканалу "Росія 1". Водночас, як вважає Путін, відновилося за час його правління і благополуччя росіян.

"Головна віха (за останні 20 років. – Ред.) це збирання, відновлення Росії як єдиної централізованої держави", – заявив Путін.

За його словами, в кінці 90-х років Росія підійшла "до дуже небезпечної межі", за якою можна було "очікувати все, що завгодно".

"Але ми, завдяки терпінню, мужності нашого народу... простих хлопців, простих солдатів, які зіткнулися з дуже великою терористичною загрозою... змогли подолати ці труднощі, утримати, відновити країну", – підкреслив глава Кремля.

Він згадав і про окупацію Криму, назвавши це "яскравою історичною подією" і "результатом зміцнення" РФ зсередини.

"Ну, а що стосується повернення Криму і Севастополя – як я свого часу говорив, у рідну гавань", – додав Путін.

Як писав OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на володіння ділянками землі в окупованому Криму іноземцям, зокрема й українцями.