Путін хоче створити підґрунтя для масштабних провокацій в Україні, – Клімкін

Президент Росії Володимир Путін вирішив підняти ставки навколо України з трьох причин. Одна з них – це створення підґрунтя для масштабних провокацій, і не тільки військового характеру.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Ще дві причини – спроба чинити тиск на партнерів США і відвернути увагу росіян.

"Три причини, за якими Путін піднімає ставки саме зараз. По-перше, прагнення отримати кращі позиції в торгівлі з новою адміністрацією США. Кремль не може робити це з позиції сили зі Сполученими Штатами, тому чинить тиск на їхніх партнерів, передусім на Україну", – вважає Клімкін.

За словами колишнього глави МЗС, окрім бажання створити підґрунтя для військових провокацій, йтися може про визнання "незалежності Донбасу" перед виборами в Держдуму, які заплановані на осінь 2021 року.

"Донбас Росії не потрібен, але тримати його як колонію на кшталт Абхазії, є однією з опцій Кремля. Можуть після "Крим наша" піти і на "Донбас наш" під соусом "захисту" російських громадян, яких на окупованих територіях все більше – паспорта намагаються "натягнути на голову" майже кожному. Створення зараз тотальної істерії в російських ЗМІ про нібито "ворожих" дій України вкладається в цю логіку. Так просто в російських ЗМІ маразм не розкручувався", – пояснив він свої висновки.

Третьою причиною Клімкін вважає бажанням відволікти росіян за допомогою "телевізора" від "лікарні" і "холодильника".

"Економічна ситуація в Росії явно не поліпшується, вакцинація теж не просувається швидко. Шукати зовнішніх ворогів – це типова відповідь усіх імперій на внутрішні проблеми", – підкреслив він.

На завершення Клімкін закликав не панікувати, однак і розслаблятися не варто.

Facebook Павла Клімкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні бойових дій на сході України 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл. Як наслідок, загинуло четверо воїнів Збройних сил України, ще двоє отримали поранення.

Також окупанти почали активно поширювати фейки про нібито "загибелі мирних громадян від обстрілів ЗСУ".

Крім того, в мережі оприлюднили кадри з російської військової технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Пізніше з'явилися й інші відео про переміщення російської військової техніки.