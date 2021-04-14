Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому

Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження. Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.

Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.

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