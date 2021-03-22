Президент Євроради нагадав Путіну про зобов'язання щодо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель у понеділок, 22 березня, провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Бесіда відбулася напередодні засідання Ради Європи, яке триватиме 25-26 березня.

Політики обговорили відносини між Росією і Європейським Союзом, які, на думку Мішеля, зараз на низькому рівні. Про це вказано в повідомленні на сайті Європейської ради.

Зазначається, що зараз між сторонами є значні розбіжності. В ЄС вважають, що відносини можна поліпшити. Для цього Росія повинна виконати низку умов, які назвав Шарль Мішель:

виконання Мінських угод;

припинення гібридних і кібератак на держави – члени ЄС;

дотримання прав людини;

звільнення опозиціонера Олексія Навального і розслідування замаху на нього.

Крім цього, Мішель і Путін обговорили пандемію коронавірусу та вакцинацію, а також регіональні і глобальні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шарль Мішель під час візиту на Донбас заявив, що в Європі вважають Росію учасником збройного конфлікту і не планують скасовувати санкції через невиконання РФ Мінських домовленостей.