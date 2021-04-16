Посол Корнійчук: темними плямами в історії українсько-ізраїльських відносин повинні займатися вчені, а не політики

Академічні та громадські кола України та Ізраїлю повинні підтримувати тісний контакт для вирішення болючих питань спільної історії.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в ході конференції "Український визвольний рух періоду Другої світової війни: пам'ять vs пропаганда", повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

"Ми маємо підтримувати постійну дискусію з актуальної тематики українсько-єврейських відносин з метою уникнення негативних та тенденційних стереотипів, знайти порозуміння щодо болючих питань нашого спільного минулого. Історія має залишатися справою вчених, а не політиків", – сказав він.

Корнійчук також підкреслив, що "темні плями в історії відносин українського і єврейського народів" сьогодні сприймаються в нашій державі з болем і сумом.

"Посол вказав на важливість донесення до ізраїльського суспільства і світового єврейства розуміння того, що історичні події, як правило, мають комплексний характер, а їх оцінка з відстані наступних поколінь не може бути однобокою. Була підкреслена необхідність підтримки прямих контактів між представниками громадських і академічних кіл України та Ізраїлю", - зазначає Посольство.