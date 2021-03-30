Порошенко закликав терміново зібрати РНБО і посилити боротьбу з COVID-19

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко закликав владу до негайних стратегічних кроків у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради, він також наголосив, що ситуація в регіонах катастрофічна і потребує негайного засідання РНБО за участі керівників усіх фракцій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Зранку пацієнти задихалися, бо концентраторів не було. Хворі – сині, бо бракує кисню. Трупи лежать серед живих, бо немає машини, щоб вчасно вивозити. Бракує ліків. Медикам – не дають доплат". Щоб не перекручували потім мої слова, я хочу наголосити, що це цитата із випуску ТСН", – зауважив Петро Порошенко.

Він нагадав, що рік тому ніхто у світі не був готовий до пандемії. Але більшість країн за цей час створили систему захисту людей. Україна ж виявилась не готовою.

"Є держави, де провакциновано п’ятдесят відсотків людей, більшість країн Європи перевищила показник 10% всіх своїх мешканців. В Україні – лічені долі відсотка", – констатував п’ятий президент.

"Днями одна дуже авторитетна лікарка сказала, що на кінець року в Україні сформується таки колективний імунітет, як і в європейських країнах. Тільки в тих країнах – завдяки вакцинації. У нас – через рекордні показники смертності, на які зараз вийшла, на жаль, наша держава", – говорить лідер "ЄС".

"Ми вимагаємо об’єднатися, спільно скликати засідання РНБО, взяти участь всім керівникам фракцій та груп Верховної Ради. Ми маємо додаткові пропозиції до нашого плану щодо протидії коронавірусу. Виділити кошти на придбання ліцензій на виробництво вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх", – запропонував Петро Порошенко.

"Впевнений у тому, що ми маємо захистити людей ліками і дати можливість на РНБО закупити суб’єктам місцевого самоврядування", – підсумував п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська Солідарність" запропонувала свій антиковідний план. Тотальне тестування, якісна діагностика, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинація – поєднання цих кроків дало б змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу – заявив у січні Петро Порошенко. Також у "Євросолідарності" вимагають розслідувати розкрадання антиковідного фонду, забезпечити медпрацівникам повноцінне страхування та 300-відсоткові доплати.