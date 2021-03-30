Порошенко в Раді закликав повернути на позиції відведені підрозділи ЗСУ

Україна в зоні бойових дій має повернути підрозділи ЗСУ на позиції, з яких вони були відведені за два роки, знову вивести на передову контрснайперські групи, відновити розвідку та безпілотники.

Про це заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко, насамперед висловивши подяку українським воїнам за мужність і закликавши владу до рішучих дій, повідомила пресслужба партії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Дякуємо українським воїнам за мужність в протидії агресору. Настав час подивитися в очі правді. І фітіль війни, і ключі від миру – у Москві. І теза про мир, коли достатньо просто припинити стріляти і про те, що лише премир’ям можна забезпечити мир, – хибна", – констатував Порошенко.

"Про це треба заявляти. Путін – вбивця. Про це ми говорили з 2014 року. Зараз про це говорить увесь світ: від Байдена до Трюдо", – закликав п’ятий Президент.

"Потрібні рішучі дії. Втілити у життя спільну ініціативу України, Німеччини та Франції про дорожню карту Мінська за принципом "спершу безпека", на якому ми спільно з німцями і французами наголосили на Нормандському берлінському саміті в 2016 році", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".

Він також наголосив, що негайної реалізації потребує ініціатива запровадження миротворчої місії на окупованому Донбасі, відповідно до мандату Ради Безпеки ООН, бо згаяно два роки.

"Я твердо переконаний, що відсутність боротьби з корупцією, згортання реформ – отут і заховано пінкод для цієї телефонної розмови", – констатував п’ятий президент.

"Щодо дій на фронті, слід повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки. На передню лінію – знову вивести контрснайперські групи, бо більшість із двадцяти шести воїнів, загинули від снайперського вогню. Слід зняти обмеження на діяльність розвідувальних груп. Відновити діяльність дронів, артилерійську розвідку і контрбатарейну боротьбу", – перерахував Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також вкотре заявив про необхідність ТСК для розслідування "вагнергейту", яку блокує монобільшість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко закликав негайно створити парламентську слідчу комісію щодо зірваної спецоперації стосовно затримання російських бойовиків з ПВК Вагнера.