П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікеркою палати представників Сполучених Штатів Америки.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це – гарна новина для України.

"Пані Пелосі – давній друг нашої держави, підтримує її територіальну цілісність, євроатлантичний вибір та курс реформ, а також прибічник посилення санкційного режиму щодо Росії за її підривні дії проти США та України", – написав Порошенко.

Зазначимо, Пелосі обирають спікеркою нижньої палати вже вчетверте: цей пост вона обіймала у Конгресі 116-го скликання, а також із січня 2007 року по січень 2011 року (110-те і 111-те скликання).

Нагадаємо, 6 січня Конгрес США затвердить підсумки президентських виборів у країні. 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський наразі не мав телефонної розмови із Байденом.

Як відомо, у 2016 році Порошенко мав телефонну розмову з обраним президентом Дональдом Трампом через тиждень після голосування у США – 15 листопада 2016 року.