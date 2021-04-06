На тлі ескалації військових дій на фронті, посилення загрози масштабного російського вторгнення в Україну, стабільність і прогнозованість політичної ситуації на звільнених територіях Донбасу набуває нового значення.

Особливо це актуально в контексті заяв віце-прем'єр–міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про намір центральної влади створити "пояс успішності" на Донбасі.

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Одной из составляющей такой успешности является эффективная местная власть и ее взаимодействие с центром, с донорами и инвесторами; состоятельность и сплоченность территориальной громады; политический консенсус местных элит и политгрупп вокруг целей развития территорий.

Что же мы видим в реальности? Например, в Славянске наблюдается не только фрондирование местной власти в отношении центра, но и неспособность ее этот самый консенсус сформировать. Уже на протяжении нескольких месяцев городская власть парализована кризисом. Мэр города Славянск Вадим Лях не может сформировать работоспособное большинство.

В итоге Славянск – это единственный город Донецкой области, где не принят бюджет. Из-за этого возникают проблемы с оказанием медицинской помощи населению, страдают и другие направления жизнедеятельности города - ремонт дорог, принятие инвестпроектов.

И это на фоне критической ситуации в городском хозяйстве.

МОСТ “УСТАЛ” ДЕНЬГИ ПРОПАЛИ

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигает 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Напомним, что еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта. Но мэрия “приподзабыла” об этом вопросе, а в 2021 году мост окончательно “устал” ждать решения.

Кроме того, в Славянске из-за низкой оплаты за водоснабжение с 1 марта сокращена на 15% подача питьевой воды. Хотя Вадим Лях и объяснил это неприятием городского бюджета, но местные обозреватели также говорят о том, что проблемы с водоснабжением города возникли не вчера, а есть хроническими для Славянска на протяжении более десятка лет. Просто сейчас они обострились из-за провалов в работе коммунальных служб и горводоканала.

В городе растет социальная напряженность. Прошло уже несколько акций протестов против тарифов на газ и воду. Люди справедливо критикуют необоснованность роста цен. К тому же, та же вода - это "Славгорводоканал" — городское предприятие. И это вопросы не к Киеву или монополистам, а непосредственно к городскому руководству.

Важно отметить, что “тарифными бунтами” тут же воспользовались местные популисты, которые, как подозреваемая в пособничестве российским агрессорам экс-мэр Славянска Неля Штепа, призвали жителей города вообще не платить за коммуналку. По ее словам, “нужно подать иск в суд, а пока он будет рассматриваться, за коммуналку можно не платить”.

Не все “ок” и с президентскими проектами “Большого строительства”, которые реализовываются в Славянске. Например, еще в октябре прошлого года на самом высоком уровне рапортовали о том, что в городе завершена реконструкция стадиона имени Скиданова. Однако, как пишет местная пресса, “на обновленном спортивном сооружении уже видны некоторые недочеты и "высокое качество" материалов. В некоторых местах ступени между яркими и достаточно симпатичными трибунами стадиона выглядят весьма непривлекательно. Краска облупилась, обнажив потрескавшееся бетонное основание”. На эту реконструкцию уже потрачено 35 миллионов гривен. И снова таки – это ответственность местной власти.

“Славкурорт”, мог бы стать “центром роста” для Славянска. Но это до сих пор остается только на бумаге. До 2014 года на “Славкурорте” работали три санатория – “Юбилейный”, “Донбасс” и “Славянский”. После деоккупации города к работе приступил только последний, – как объект стратегического значения.

Дело в том, что этот санаторий ориентирован на лечение и реабилитацию пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Раньше он мог одновременно принять на лечение 306 пациентов, из них — 206 людей с инвалидностью спинального профиля. Сейчас количество пациентов– ноль, ведь в 2020-м году “Славянский” так и не открылся.

Мэрия рапортует, что курорт готов к приему гостей уже с мая этого года. Однако, это не совсем так. Главная причина в том, что не завершены работы по замене труд водопровода на ул. Коха и санатории “Славкурорта” сейчас без воды. Этот вопрос до сих пор не решен из-за конфликта руководства курортов и горисполкома.

Можно бесконечно перечислять проблемные вопросы городского хозяйства. Однако, многие из них можно было решить если бы в городе существовала ответственная власть.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Решение политического кризиса в Славянске уже находится вне горсовета. Мэр Вадим Лях и подконтрольные ему фракции, не идут на компромиссы с депутатским большинством. Стороны утверждают, что все варианты договориться “на месте” исчерпаны.

Если городские элиты не способны решить кризис самостоятельно, то “мяч” уходит или к городской общине, или к региональной власти – в Донецкую ОГА - ВЦА.

Согласно действующего законодательства о местном самоуправлении, после того как “идеологи децентрализации” максимально его “заточили” под интересы местных чиновников и отобрали контролирующие функции у громады, у жителей города не так много инструментов отозвать мэра или инициировать досрочные выборы горсовета. Правда, есть небольшие лазейки, позволяющие запустить процесс, но для этого нужны “буйные” лидеры общественности. Пока таковых не сильно наблюдается. При том, что в Славянске достаточно сильное и вменяемое гражданское общество.

Готовы ли к перевыборам местные элиты? Большая часть да. Перезапуск власти позволит сформировать новую архитектуру горсовета. Есть риск, что больше голосов возьмет ОПЗЖ или та же Штепа, но в городе есть и другие политпроекты, которые, в силу разных причин, не принимали участие в выборах-2020.

Глава Донецкой ОГА - ВЦА Павел Кириленко уже заявил, что область вмешается в решение кризиса, если в ближайшее время горсовет Славянска не заработает.

Естественно, в Украине местное самоуправление не находится в ручном управление центра, но у губернатора есть достаточно инструментов для стимулирования городских властей к конструктивной работе. И это не только условные “силовики” или бюджетные потоки. Речь может идти о политических решениях, где задействованы разные алгоритмы. Например, есть же в области региональная организация президентской партии “Слуги народа”. Не все же ячейки выкуплены во франшизы?

Хард-вариант – это введение ВЦА в городе. Это решение может принять Киев, если кризис станет угрожать коллапсом городскому хозяйству. Соответствующая петиция появилась на сайте Славянского горсовета.

Тема ВЦА уже оказался “красной тряпкой” для местной оппозиции. ОПЗЖ провела палаточную кампанию против введения ВЦА в Славянске, хотя об этом никто всерьез на Банковой пока не задумывался.

Есть ли другие варианты выйти из патовой ситуации в Славянске? Думаю, что есть. И это решение нужно искать уже немедленно.

Во-первых, эскалация на фронте, увеличение количества жертв, активизация ДРГ противника в нашем тылу, синхронизация под это активностей пророссийских групп, требует управляемости на прифронтовых территориях. Славянск, несмотря на то, что отдален от линии разделения, является знаковым городом. И это не могут не понимать в Краматорске или в Киеве.

Во-вторых, Кабинет министров заинтересован в управляемости ситуации на Донбассе. Как выше было отмечено, привлечение средств доноров к восстановлению региона требует прогнозированности местной власти и способности ее эти вливания эффективно направлять на нужды громады. Сохранение “точки напряженности” в области не повышает показатели, а наоборот снижает ее инвестпривлекательность. Славянска.

Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам – экспертам с предложением обсудить “Славянский кейс”. Тема актуальная.