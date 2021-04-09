Перед зустріччю із Зеленським Ердоган обговорив із Путіним Донбас

У п'ятницю, 9 квітня, відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Зокрема, глави держав обговорили війну на сході України.

Про це написали на офіційному сайті президента РФ. Зазначимо, що дзвінок був напередодні зустрічі Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським, яку заплановано на суботу, 10 квітня, вказано на сайті ОП.

У РФ повідомили, що Путін на прохання Ердогана виклав "російські підходи" до вирішення конфлікту на Донбасі, який назвали "внутрішньоукраїнською кризою". Глава країни-агресора заявив, що єдиним варіантом встановлення миру є Мінські домовленості, і звинуватив Україну в ухиленні від їх виконання.

"Українська сторона ухиляється від реалізації Мінських угод, а останнім часом відновила небезпечні провокаційні дії, спрямовані на загострення ситуації на лінії зіткнення", – ідеться в повідомленні.

Крім Донбасу Ердоган і Путін поговорили про ситуацію в Нагірному Карабасі, Сирії та Лівії, а також про боротьбу з коронавірусом і постачання та можливе спільне виробництво російської вакцини "Супутник V".

Нагадаємо, що під час візиту Зеленського в Туреччину заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін у телефонному режимі обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на сході України.

Під час телефонної розмови з Путіним Меркель зажадала, щоб РФ припинила нарощувати озброєння біля східного кордону України, йдеться в заяві уряду Німеччини.