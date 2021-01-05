Ключову п’ятірку політичних партій, за які готові проголосувати українці, наразі формують представлені в парламенті сили, а також політична партія прем’єр-міністра України (2016-2019 років) Володимира Гройсмана "Українська стратегія Гройсмана".

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з ними, за "УСГ" готові віддати голоси 5,7% виборців.

При цьому, лідера партії Володимира Гройсмана розглядають, як учасника майбутніх президентських виборів. Якби вони сталися найближчим часом, за нього проголосували б 6,1% виборців.

Цікаво, що серед виборців "УСГ" більшість шанують Різдво як головне зимове свято, та вітають дітей на День Святого Миколая.

Нагадаємо, у липні 2019 року Гройсману довіряли 22% респондентів. Близько 13% висловлювалися за збереження за ним посади прем'єр-міністра України після проведення минулорічних парламентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними "Рейтингу" у грудні трійка політиків з найбільшою довірою серед українців не змінилася – її, як і в листопаді, сформували Володимир Зеленський, Віталій Кличко та Володимир Гройсман.