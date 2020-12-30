Паніотто не назвав замовника опитування, у якому рейтинг ОПЗЖ за три дні аномально зріс на 5%

Гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в коментарі OBOZREVATEL не назвав замовника соціологічного дослідження, яке було оприлюднене 30 грудня.

Як зауважили журналісти, у цьому дослідженні рейтинг партії ОПЗЖ суттєво відрізняється від рейтингу, який оприлюднили на спільній пресконференції КМІСу та Фонду "Демократичні ініціативи" 28 грудня.

Тоді сам Володимир Паніотто зазначив, що три політичних сили – ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Європейська солідарність" – є лідерами електоральних уподобань, а різниця між ними в межах статистичної похибки.

Через день КМІС оприлюднив ще одне дослідження, у якому показники партії "ОПЗЖ" стали більшими майже на 5%.

"Ми провели спільне дослідження з партнерами з "Демініціатив". Вони проводили особисті інтерв'ю, а ми – телефонні. Потім вивели середнє значення. Друге опитування проведене на замовлення приватного замовника", – сказав Володимир Паніотто в коментарі "Обозу".

Як відомо, політолог Сергій Таран заявив, що ймовірним замовником рейтингу, де лідирує ОПЗЖ, є сама ОПЗЖ.

"КМІС видав дивовижне соціологічне опитування, яке суперечить не лише опитуванням інших соціологічних структур, а й опитуванню самого КМІСу. Тільки в понеділок Паніотто заявив, що три політичних сили є лідерами громадської думки і їхні рейтинги різняться в межах похибки. Але минуло лише два дні, і цей самий КМІС видає іншу інтерпретацію своїх же досліджень, які "виявили", що рейтинг ОПЗЖ космічно злетів угору до 23,1%, а "ЄС" чомусь "впав" до 14,1%", – зауважив Таран.

"Неважко припустити, що замовником версії з лідером ОПЗЖ є сама ОПЗЖ", – вважає політолог.