Неприємна і безсовісна подія, – Тимошенко про позачергову вакцинацію

Неприємною і відверто безсовісною подією назвав позачергову вакцинацію працівників декількох приватних підприємств у Тернопільській області заступник голови ОП Кирило Тимошенко, коментуючи скандал для ЗМІ.

Відбулось порушення наявного порядку вакцинації.

"Офіс Президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена Дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою за кошти державного бюджету, проходить щеплення людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги", – наголосив політик.

Кирило Тимошенко повідомив, що обласна влада Тернопільщини уже отримала перше та останнє попередження щодо цього інциденту. Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні – було помилкою, усі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити.

В ОП мають надію, що подібне більше не повториться – ні у Тернопільській, ні в інших областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-19 завдав найпотужнішого удару по Києву, хвороба "вибухає" миттєво, "падають" навіть сильні. Київські лікарні забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, місць практично не залишилося. Машини швидкої допомоги змушені годинами чекати, щоб госпіталізувати інфікованих.