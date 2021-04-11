Хороша і логічна новина. Переговори на вищому рівні в форматі Україна-Франція-Німеччина відбудуться найближчим часом. Цього разу – без участі Росії. Що, погодьтеся, цілком логічно. Будемо дивитися на речі тверезо, спроби "обговорювати Україну без України" робилися не раз. І справа не в силі або слабкості нашої дипломатії. Ну не можемо ми заборонити зустрічатися або говорити телефоном Путіну і Меркель, наприклад. І регламентувати теми їх розмов ми теж не зможемо. Це було, було не раз і нічого страшного в цьому немає – чесна констатація рівня нашого впливу в світовій політиці.

Часи змінилися. І демонстративні переговори по російській агресії в Україні без участі агресора Росії – це вперше. І це дійсно правильно. Просто наші партнери в ЄС дуже довго вважали, що гопника можна якось задобрити. Умовити. Поступитися. Як свого часу з Гітлером. Давайте віддамо йому Чехословаччину і нехай заспокоїться. Ось ще шматочок жере, але його можна зрозуміти, далі він точно не піде. І так – до фіналу трагедії.

З Кремлем зараз та ж історія. І Європа робить такі ж помилки, як і в минулому столітті. Сподіваюся, настає деяке прозріння. І, припускаю, тут не обійшлося без розмов європейських лідерів з новим президентом США. Ну і останні спроби Кремля бряцати зброєю викликають вже роздратування навіть у найтерплячіших.

Не можна домовитися з гопником. Не можна задовольнити людожера відкупною жертвою. Вдень, коли "мафія засинає", чесні жителі міста повинні зібратися і вирішити, як дати їй відсіч спільними зусиллями. Тим паче, тут набагато легше, ніж в цій самій грі. Чесні люди з самого початку знають, хто мафія...

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