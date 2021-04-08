Нардепи зберуться на два позачергових засідання Ради: що розглядатимуть

Наступного тижня заплановано проведення двох позачергових засідань Верховної Ради.

Як повідомила в Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, позачергові засідання відбудуться після звичайних у вівторок та четвер.

"Важливі для українців законодавчі ініціативи не можуть чекати, поки пленарка у "штатному режимі" заблокована тисячами поправок від опозиції до земельних законів", – написала вона.

Зокрема, на позачергових засіданнях будуть розглянуті наступні законопроєкти:

№4533 "Про конституційну процедуру".

Його ухвалення забезпечить доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань та звернень уповноваженими суб’єктами.

№4651 "Про внесення змін до КУпАП та КК України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8500-17000 грн), а також застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2-х років за умисне неподання декларації топ-чиновниками та суттєву брехню в декларації. Президент особливо наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях на понад 2 тис. прожиткових мінімумів (приблизно 4,5 млн. грн) передбачити покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років і права обіймати посади до 3 років (для топ-посадовців).

№4210 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування".

Тут йдеться про удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу та забезпечення реалізації пріоритетів діяльності уряду. Проєкт пропонує комплексний підхід до оптимізації процесів планування у сферах національної безпеки і оборони.

№4475 "Про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)".

Спрямований на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців; забезпечує додаткові законодавчі гарантії захисту конституційного права кожної людини на житло.

№4398 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб".

Завданням законопроєкту є захист прав валютних позичальників, котрі брали кредити в іноземній валюті та вимушені до сьогодні їх виплачувати, а також створення механізмів для уникнення їхнього банкрутства.

№4399 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб)".

Завданням законопроєкту є збалансування оподаткування щодо валютних позичальників шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

№5014 "Про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)".

Передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання/ДПА/ЗНО), щоб мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання.

№5187-1 "Про внесення змін до окремих положень законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб".

Усуває законодавчу норму, через яку застраховані особи фактично позбавлялися права на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

№5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово -кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

Метою законопроєкту є створення законодавчого підґрунтя приєднання Державної іпотечної установи до ПрАТ "Укрфінжитло" та необхідних умов для належної реалізації ініційованої президентом програми "Доступна іпотека".

№3774 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству".

Проєкт передбачає запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників (наприклад, заборона на проведення реєстраційних дій на час розгляду скарги) з метою запобігання протиправному захопленню підприємств та незаконному заволодінню нерухомим майном.

№4555 "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Унормовується питання отримання державної пенсії, обчисленої з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати (30 тис. грн), для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

№4535 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост".

Передбачає комплекс оновлень, зокрема: запровадження інституту старост через визначення поняття "старостинський округ", збалансування системи місцевого самоврядування в Україні; надання можливості органам місцевого самоврядування затверджувати старостинські округи та положення про старосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "ЄС" оголосила збір підписів за позачергове засідання Ради через погіршення ситуації з коронавірусом.