На Прикарпатті від коронавірусу помер колишній мер
Від коронавірусу помер колишній міський голова міста Долина Івано-Франківської області Володимир Гаразд.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба Долинської міської організації партії "Європейська Солідарність".
"З невимовним сумом повідомляємо, що сьогодні (6 Січня– Ред.) о 19:40 після тривалої боротьби з хворобою пішов із життя багаторічний мер Долини Володимир Степанович Гаразд", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що ще 18 грудня Гаразд на своїй сторінці в Facebook повідомив, що заразився коронавірусомв. А вже 25 травня в Долинської міській раді повідомили, що його стан погіршився і він знаходиться в реанімації.
Відомо, що прощання і похорон Гаразд відбудуться в п'ятницю, 8 січня. Прощальна церемонія пройде біля сімейного будинку і в Церкві Покладення чесної Ризи села Мала Тур'я Долинського району. Поховають його на міському кладовищі Долини.
54-річний Володимир Гаразд був мером Долини з 2006 до 2020 року. Після останніх місцевих виборів він став головою фракції "Європейська Солідарність" у Долинській міськраді.
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