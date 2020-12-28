На останньому засіданні року Кабмін зробив кадрові перестановки в держструктурах

На підсумковому засіданні Кабінету міністрів України члени уряду провели кадрові зміни в кількох державних структурах, призначивши в них заступників керівників.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. У кадровому блоці на підсумковому засіданні уряду 28 грудня розглянули всього три призначення.

Кабмін погодив призначення Процька Володимира Володимировича на посаду першого заступника голови Державної служби експортного контролю України.

Урядовці також дали згоду на призначення Жора Віктора Володимировича заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабмін погодив призначення Щербак Тетяни Василівни заступницею голови Київської обласної держадміністрації.

За кадрові питання на засіданні проголосували пакетом, без окремого розгляду кандидатур.

Кабмін погодив кадрові призначення Telegram Гончаренка

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 21 грудня призначив Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики. Рішення було ухвалене на екстреному кадровому засіданні.

Крім того, Кабмін на екстреному засіданні призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби України.