Мінкульт – про фейки РФ: ми не дозволяємо нав'язувати нам чужу волю

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що боротися із фейками та дезінформацією, які поширює Росія, такими самими методами – безперспективно. Натомість, треба вкладати сили у контрпропаганду та розвивати критичне мислення.

Про це у своєму Telegram-каналі написав глава міністерства Олександр Ткаченко. Він наголосив, що основною ідеєю, яку для цього може використовувати Україна, є те, що наша країна – це європейська держава, а Росія – країна-агресор.

"Об’єднуючи їх отримуємо: Україна – європейська держава, що протистоїть агресору. Українець – захисник. Власної держави, власної оселі, власного побуту", – написав міністр.

За словами Ткаченка, треба також говорити про любов українців до свободи, їхню силу, толерантність та здатність боротися до кінця. "В кожному з нас є частка кіборгів", – підкреслив політик.

Глава Мінкульту вважає, що важливим у цьому контексті стало перейменування міст та вулиць. На його думку, таким чином Україна не дозволила нав'язувати їй чужу волю.

"Україні потрібні свої наративи. Це фундамент, від якого ми можемо відштовхуватися і рухатися далі. Це – основа основ, від якої можна буде будувати розвиток країни. Це ті меседжі, які кожного дня мають казати вголос всі українські політики у всіх ЗМІ", – резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, стало відомо, що в "ДНР" фейки, зокрема про Україну та її Збройні сили, окупанти поширюють за певними "темниками".

Скріншот. Олександр Ткаченко в Telegram

Скріншот. Олександр Ткаченко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак категорично висловився про поширювану Росією інформацію щодо "підготовки України до наступу на Донбас".