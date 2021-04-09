Мінкульт – про фейки РФ: ми не дозволяємо нав'язувати нам чужу волю

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що боротися із фейками та дезінформацією, які поширює Росія, такими самими методами – безперспективно. Натомість, треба вкладати сили у контрпропаганду та розвивати критичне мислення.

Про це у своєму Telegram-каналі написав глава міністерства Олександр Ткаченко. Він наголосив, що основною ідеєю, яку для цього може використовувати Україна, є те, що наша країна – це європейська держава, а Росія – країна-агресор.

"Об’єднуючи їх отримуємо: Україна – європейська держава, що протистоїть агресору. Українець – захисник. Власної держави, власної оселі, власного побуту", – написав міністр.

За словами Ткаченка, треба також говорити про любов українців до свободи, їхню силу, толерантність та здатність боротися до кінця. "В кожному з нас є частка кіборгів", – підкреслив політик.

Глава Мінкульту вважає, що важливим у цьому контексті стало перейменування міст та вулиць. На його думку, таким чином Україна не дозволила нав'язувати їй чужу волю.

"Україні потрібні свої наративи. Це фундамент, від якого ми можемо відштовхуватися і рухатися далі. Це – основа основ, від якої можна буде будувати розвиток країни. Це ті меседжі, які кожного дня мають казати вголос всі українські політики у всіх ЗМІ", – резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, стало відомо, що в "ДНР" фейки, зокрема про Україну та її Збройні сили, окупанти поширюють за певними "темниками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак категорично висловився про поширювану Росією інформацію щодо "підготовки України до наступу на Донбас".